26-Jähriger ertrinkt vor den Augen seiner Freunde

Am Sonntag ist ein 26-Jähriger im Bensheimer Niederwaldsee ertrunken - Er starb, obwohl die Reanimation zunächst erfolgreich war.

Bensheim - Am Niederwaldsee in Bensheim in am Sonntagnachmittag ein 26-jähriger Mann ertrunken. DLRG und Feuerwehr konnten sein Leben zunächst retten.

Der Mann, der laut Polizei im hessischen Biedenkopf gelebt hat, soll mit zwei Freunden gegen 13.20 Uhr in dem See schwimmen gegangen sein. Dann sei er plötzlich unter Wasser geraten und verschwunden. Sowohl seine Freunde als auch die sofort herbeigeeilten Rettungskräfte der DLRG konnten ihn nicht mehr finden.

Toter im Niederwaldsee: Kripo ermittelt

Erst nach knapp einer Stunde konnte er gefunden werden. Zunächst war die sofort eingeleiteten Reanimation erfolgreich und der 26-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er allerdings gegen 15.30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Todesursache aufgenommen.

Da es sich bei dem Verstorbenen um einen Geflüchteten aus Afghanistan handelt, wurden die Freunde und die Angehörigen durch einen Migrationsbeauftragten der Polizei und das Kriseninterventionsteam des Landkreises Bergstraße betreut. Eingesetzt waren die Feuerwehren Bensheim Mitte und Auerbach, die DLRG Ortsgruppen Lampertheim und Heppenheim, mehrere Rettungswagen, der DRK Ortsverein Zwingenberg und mehrere Streifen der Polizeistationen Bensheim, Heppenheim und Lampertheim.

ror

