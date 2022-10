Berater soll Spareinlage an sich genommen haben: Prozess

Teilen

Eine Ausgabe der Strafprozessordnung liegt in einem Gerichtssaal. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Weil er die Spareinlage einer Kundin in Höhe von 50.000 Euro unberechtigt an sich genommen und privat verbraucht haben soll, hat sich von heute an ein Kundenberater einer Bank vor Gericht zu verantworten. Die Kundin hatte im März 2019 bei dem Berater ein Sparkonto eröffnet und die Einlage in bar bei ihm eingezahlt. Statt der Kontounterlagen erhielt die Frau in der Folge nur eine Nachricht, wonach eine Bearbeitungsgebühr von 50 Cent von ihrem Konto abgebucht wurde.

Frankfurt/Main - Die Staatsanwaltschaft geht von schwerem Betrug aus. Das Amtsgericht Frankfurt will den Prozess gegen den 36-Jährigen an einem Verhandlungstag abschließen. dpa