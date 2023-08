Bericht: Kolo Muani will Eintracht Frankfurt verlassen

Teilen

Frankfurts Randal Kolo Muani schaut nach dem Spiel auf die Siegertrophäe. © Arne Dedert/dpa

Stürmer Randal Kolo Muani will den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt offenbar noch in diesem Sommer verlassen. Wie der französische Sender RMC Sport am Freitag berichtete, soll der 24-Jährige bei der Eintracht seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Der Club sei demnach offen für einen Abgang des französischen Nationalspielers, hieß es weiter.

Frankfurt/Main - Als Interessenten galten zuletzt Paris Saint-Germain und der FC Bayern. Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2027.

Die Hessen hatten Kolo Muani im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt gelotst. Bei der Eintracht avancierte er auf Anhieb zu einem Top-Stürmer der Bundesliga. In 32 Bundesliga-Partien erzielte der WM-Teilnehmer 15 Tore und gab 14 Vorlagen. Zudem erreichte er mit der Elf des damaligen Trainers Oliver Glasner das DFB-Pokalfinale. dpa