Bestätigt: Autobahn GmbH zu Rodungen für Riederwaldtunnel

Zwei T-Shirts „Waldretterinnen ‚FecherBleibt“ und „Kein Autobahnbau Kein Riederwaldtunnel“ hängen am Zaun der Bundesbehörde. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Die Rodung von Bäumen zum Bau des umstrittenen Riederwaldtunnels in Frankfurt ist nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt als zuständiger Naturschutzbehörde in bestimmten Bereichen möglich. Es seien keine Auswirkungen auf die vor Ort entdeckte geschützte Käferart und ihre Lebensräume zu erwarten, teilte die Behörde am Freitag mit. Das Regierungspräsidium habe ein entsprechendes Gutachten der Autobahn GmbH geprüft.

Darmstadt/Frankfurt/Main - Das Gutachten hatte der Autobahn GmbH zufolge ergeben, dass eine Verbreitung des geschützten Heldbock-Käfers „mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist“. Die Orte, wo der Käfer vorkommen könne, ließen sich jedoch lokal eingrenzen.

Für den ersten, in diesem Winter geplanten Rodungsabschnitt könnten artenschutzrechtliche Konflikte vermieden und damit ein Umweltschaden ausgeschlossen werden, teilte das Regierungspräsidium mit. Für einen späteren zweiten Rodungsabschnitt plane die Autobahn GmbH ein weiteres Gutachten.

Der Umweltverband BUND sowie weitere Initiativen hatten einen Stopp des Autobahnbaus gefordert, nachdem Exemplare des geschützten Käfers vor Ort gefunden worden waren. Die umstrittenen Rodungsarbeiten für den Tunnel waren bereits mehrfach verschoben worden. Der Weiterbau der A66 und ihr Anschluss an die A661 mit dem geplanten Tunnel zählen seit Mitte der 1980er Jahre zu den politischen Dauerbrennern in Frankfurt. dpa