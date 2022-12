Betrieb der neuen Wasserstoffzüge startet eher stockend

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Der reguläre Betrieb der neuen Wasserstoffzug-Flotte im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) kommt nur stockend in Fahrt. Nach dem offiziellen Start der neuen Technik im Personenverkehr der Taunusstrecke RB15 (Frankfurt – Bad Homburg – Brandoberndorf) am vergangenen Wochenende mussten am Mittwoch teils Busse als Ersatz für die Züge eingesetzt werden, wie der Betreiber, die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, auf Anfrage mitteilte.

Frankfurt - „Die neuen Betriebsabläufe beim Einsatz der Wasserstofftechnik stellen die beteiligten Projektpartner weiterhin vor Herausforderungen“, hieß es.

Bis zum Frühjahr 2023 soll auf vier nicht-elektrifizierten Nebenstrecken im Taunus ein Netz mit insgesamt 27 Wasserstoffzügen entstehen. Die Fahrzeuge werden von Brennstoffzellen angetrieben. dpa