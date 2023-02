Streiks heute in Frankfurt, Offenbach und Region: ÖPNV, Kitas, Stadtreinigung und mehr betroffen

Von: Florian Dörr

Der Streik sorgt unter anderem bei Kitas für Einschränkungen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Am Freitag sind unter anderem Frankfurt und Offenbach betroffen. Mit deutlichen Einschränkungen ist zu rechnen.

Frankfurt - Verdi hat für Freitag (17. Februar) zu Warnstreiks in Frankfurt, Offenbach und anderen Regionen im Rhein-Main-Gebiet aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft noch die Städte und Gemeinden im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und Kreis Offenbach. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Damit ist ziemlich sicher: Nicht nur am Flughafen Frankfurt - auch hier wird gestreikt - wird es zu massiven Einschränkungen kommen. Der Start der Streiks ist für 8 Uhr angekündigt.

Die Warnstreiks dürften Teile des öffentlichen Lebens in Frankfurt und Umgebung zeit- und stellenweise lahmlegen. Denn die Liste der zur Arbeitsniederlegung aufgerufenen Personen ist lang: Sie reicht von kommunalen Beschäftigten der Städte über die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) und die Städtischen Bühnen bis etwa zum Sana-Klinikum in Offenbach.

Streiks in Frankfurt und Offenbach am Freitag (17. Februar): Wohl alle U- und Straßenbahnen betroffen

Insbesondere der ÖPNV in Frankfurt könnte durch die Warnstreiks massiv eingeschränkt werden. So meldet etwa die VGF: Es müsse damit gerechnet werden, dass „alle neun U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien ganztags vom Streik betroffen“ sein werden. Verwiesen wird auf S-Bahnen, Regionalzüge und Buslinien, die planmäßig verkehren sollen. „Ein vollwertiger Ersatz für die wegen des Streiks nicht verkehrenden Linien können sie aber nicht sein.“

Doch nicht nur im Bahnverkehr in Frankfurt dürfte es zu Ausfällen kommen. Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) meldet ebenfalls, dass bei der Stadtreinigung voraussichtlich mit weniger Personal gearbeitet wird.

Streiks in Frankfurt und Offenbach am Freitag (17. Februar): Betreuungssituation in Kitas eingeschränkt

Auch Kitas sind vom Verdi-Warnstreik am Freitag (17. Februar) betroffen. In Frankfurt etwa heißt es dazu: „Wir gehen davon aus, dass es zu Einschränkungen unseres Bildungs- und Betreuungsangebotes kommen wird. Ob und in welcher Form eine Betreuung angeboten werden kann, hängt davon ab, in welchem Maße die Beschäftigten von ihrem Streikrecht Gebrauch machen.“ Eltern sollten sich in den jeweiligen Einrichtungen informieren. Zudem soll am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr eine Hotline (069/212 – 41400) geschaltet werden.

Hintergrund des Warnstreiks in Frankfurt, Offenbach und anderen Städten und Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet: Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. In Hessen sind 120.000 Beschäftigte betroffen. Die Tarifverhandlungen werden am 22. und 23. Februar 2023 in Potsdam fortgesetzt.