Enkeltrick: Betrüger luchst 90-Jährigem 40.000 Euro ab

Bischofsheim - Mit dem sogenannten Enkeltrick hat ein Betrüger einen 90 Jahre alten Mann aus Bischofsheim um 40.000 Euro gebracht.

Wie die Polizei in Darmstadt am Montag berichtete, hatte der Unbekannte den 90-Jährigen aus dem Kreis Groß-Gerau mit Berichten über seine angebliche Notlage in mehreren Telefonaten überredet, das Geld von seiner Bank abzuheben. Bei der Übergabe ließ sich der vermeintliche Enkel von einem "Boten" vertreten. Der betrogene Senior schöpfte zu spät Verdacht.

Die Polizei appellierte im Zusammenhang mit dem Fall zu erhöhter Wachsamkeit, wenn angebliche Familienangehörige telefonisch um Geld bitten. Nur ein Rückruf über eine vertraute, altbekannte Nummer könne Sicherheit darüber verschaffen, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um ein Familienmitglied handelt. (dpa)

Tipps: So fallen sie nicht auf den Enkeltrick rein! Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa