Betrunkener attackiert am Frankfurter Hauptbahnhof Frau

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Mann hat am Frankfurter Hauptbahnhof eine Reisende attackiert. Der 39-Jährige habe ihr ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie getreten, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die 22-Jährige erlitt bei der Tat am Sonntagabend eine Platzwunde, ein Sanitäter versorgte ihre Verletzung.

Frankfurt/Main - Der wohnsitzlose Mann wurde vorläufig festgenommen, laut einem ersten Test hatte er 2,8 Promille Alkohol intus. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. dpa