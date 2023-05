Betrunkener bedroht Passanten mit Schreckschusswaffe

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Mann hat mitten in Darmstadt Passanten mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Geld gefordert. Er sei kurz darauf von den alarmierten Beamten festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein erster Test ergab einen Alkoholwert von über zwei Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der 29-Jährige nach seiner Festnahme am Montagvormittag bis zum Dienstagmorgen bei der Polizei bleiben, dann wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.