Opel-Fahrer rast mit 120 km/h durch Kassel - Polizei greift ein

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Opel-Fahrer zieht in Kassel die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wird der Raser gestoppt.

Kassel - Mit einer rasanten Fahrt über eine rote Ampel machte am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer in Kassel auf sich aufmerksam, der mit 1,8 Promille auf der Frankfurter Straße unterwegs war.

Dank der Mitteilung eines Zeugen konnte eine Streife die Alkoholfahrt kurz darauf beenden. Gegen den 24-Jährigen aus Rostock wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Kassel: Mit 120 km/h über die Frankfurter Straße

Der Zeuge habe gemeldet, dass ein Opel-Fahrer mit über 120 km/h auf der Frankfurter Straße unterwegs und über eine rote Ampel gefahren sei, bevor er den in Richtung Innenstadt fahrenden Pkw am Weinberg aus den Augen verloren habe, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Opel eingeleitet. Diese habe wenige Minuten später zum Erfolg geführt, als eine Streife das Auto in der Zeughausstraße anhielt.

Der Atemalkoholtest bei dem 24-jährigen Fahrer ergab schließlich den hohen Wert, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. (use)

