Betrunkener Jugendlicher verletzt Fahrgäste in Bus

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener 14-Jähriger hat in einem Linienbus in Wiesbaden zwei Fahrgäste verletzt. Auf der Heimfahrt vom Mainzer Rosenmontagsumzug spuckte, schlug und trat der Jugendliche am Abend auf einmal um sich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den daraufhin entstandenen Tumult stürzte eine 47-jährige Frau zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu.

Wiesbaden - Ein weiterer Fahrgast wurde durch einen Tritt leicht verletzt. Der Busfahrer hielt deshalb an und rief die Polizei, die den Jugendlichen mit auf das Revier nahm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der Junge wurde seiner Familie übergeben und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. dpa