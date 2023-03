Betrunkener Lastwagenfahrer beschädigt Brücke an der A60

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat in der Nacht zum Samstag bei einem Verkehrsunfall nahe Rüsselsheim eine Autobahnbrücke stark beschädigt. Am Samstagmorgen noch war die Autobahn 60 in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 32-jährige Mann war mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanken auf der Brücke geprallt.

Rüsselsheim – Das Brückenbauwerk wurde dadurch stark beschädigt. Der Lastwagen blockierte die Fahrbahn. Wegen Alkoholgeruchs wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. dpa