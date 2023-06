Bewährungsstrafe für tödlichen Unfall in Dieburg

Wegen fahrlässiger Tötung hat das Darmstädter Landgericht in einem Berufungsverfahren einen 81 Jahre alten Mann am Mittwoch zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte war im August 2018 in Dieburg mit rund 20 Stundenkilometern in einem Verkehrskreisel mit seinem Wagen unterwegs. Dabei erfasste er eine acht Jahre alte Fahrradfahrerin.

Darmstadt - Laut dem Unfallgutachter war der Angeklagte gegen das Hinterrad des Fahrrades gefahren, stieß Kind und Rad nach vorne um, überfuhr sie und verletzte das Kind tödlich.

„Sie hätten diesen Unfall vermeiden können“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Markert zum Verurteilten in der Urteilsbegründung. Er habe das Kind übersehen. Das Gericht, das sich im wesentlichen auf das Unfallgutachten stützte, folgte mit dem Urteil dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Der Nebenklagevertreter hatte für die Eltern auf zweieinhalb Jahre Haft plädiert, die Verteidigung auf Freispruch. Der nicht vorbestrafte Rentner hatte behauptet, das Mädchen wäre ihm entgegen gefahren.

Das Landgericht bestätigte im wesentlichen das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Dieburg von 2020. Gegen das erste Urteil hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung eingelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa