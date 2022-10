Bewährungsstrafe nach Unfall mit zwei Todesopfern

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern ist ein 32 Jahre alter Lastwagenfahrer am Freitag vom Amtsgericht Frankfurt zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zusätzlich muss er 2000 Euro an die Hinterbliebenen der beiden Opfer zahlen. Das Gericht verurteilte ihn wegen zweifacher fahrlässiger Tötung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig - die Staatsanwaltschaft hatte auf acht Monate, die Verteidigung auf eine niedrigere Strafe plädiert.

Frankfurt/Main - (Aktenzeichen 3690 Js 219368/21)

Der Unfall hatte sich im Mai vergangenen Jahres auf dem Standstreifen der Autobahn 3 am Frankfurter Flughafen ereignet. Der Lastwagen mit dem Angeklagten am Steuer war aus unbekannten Gründen von seiner ursprünglichen Fahrspur abgekommen und mit Tempo 90 ungebremst auf zwei am Standstreifen stehende Autos geprallt. Ein Mann und eine Frau starben, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Einem Gutachten zufolge war der Laster in technisch einwandfreiem Zustand. Laut Urteil muss das Fehlverhalten deshalb allein dem Fahrer zugerechnet werden, der seine Spur nicht einfach hätte verlassen dürfen. dpa