Bewaffneter Mann verursacht größeren Polizeieinsatz

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Mann, der auf einer Straße in Frankfurt augenscheinlich mit einer Schusswaffe unterwegs war, hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach dem Hinweis einer Zeugin wurden am Samstagabend zahlreiche Einsatzkräfte zu der Straße im Stadtteil Bockenheim geschickt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten nahmen einen Mann fest, auf den die Zeugenbeschreibung passte.

Frankfurt/Main - Bei der Waffe handelte es sich um eine Druckluftpistole, die der 26-Jährige nach eigenen Worten kurz zuvor gekauft hatte. Zwar war für den Erwerb dieser Pistole laut Polizei keine besondere Genehmigung erforderlich, sie durfte jedoch ohne entsprechende Erlaubnis nicht in der Öffentlichkeit getragen werden. Gegen den Mann werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. dpa