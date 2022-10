Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt: Täter flüchtig

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat bei einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht. Der Räuber forderte die 54-Jährige am Donnerstagabend auf, das Bargeld aus der Kasse in seine Stofftasche zu packen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau folgte der Anweisung, daraufhin flüchtete der Täter.

Mühltal - Wie viel Geld er geklaut hat, war zunächst unklar. dpa