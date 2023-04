Bewölktes Osterwochenende: erst ab Montag freundlicher

Wetter

Das Osterwochenende zeichnet sich in Hessen durch viele Wolken am Himmel aus. Erst am Ostermontag dürfen sich die Hessen auf Sonnenstunden freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Am Karsamstag kann es demnach in der hessischen Osthälfte etwas regnen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland sagte der Wetterdienst 8 bis 12 Grad voraus.

Offenbach - In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich voraussichtlich auf fünf bis ein Grad ab und stellenweise bilde sich Nebel. In der ersten Hälfte des Ostersonntags bleibe es bewölkt mit etwas Regen oder kurzen Schauern. In der zweiten Tageshälfte lockert es auf, wie die Meteorologen mitteilten - bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad sowie 8 Grad auf der Wasserkuppe. Dazu weht ein schwacher Wind aus Ost bis Nordost.

In der Nacht zum Montag lockert es der Vorhersage nach weiter auf. Die Temperaturen sinken im Bergland auf bis minus ein Grad. Nach der Auflösung einzelner Nebelfelder können sich die Hessen am Ostermontag dann auf überwiegend heiteres bis sonniges Wetter freuen. Aus Westen ziehen aber am Nachmittag schon wieder dichtere Wolken auf, wie der DWD erklärte. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 16 und 19 Grad. dpa