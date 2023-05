Bezahlbarer Wohnraum: Al-Wazir mit erster Bilanz

Blick auf ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will am Dienstag (12.00 Uhr) eine Zwischenbilanz des Wohnraumprojekts „Großer Frankfurter Bogen“ ziehen. Ziel der 2019 gestarteten Initiative ist es, mehr bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum in der Region Frankfurt/Rhein-Main zu schaffen. Bei einem Termin in Wiesbaden will der Minister gemeinsam mit dem designierten Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) die Vorteile des Projekts vorstellen.

Wiesbaden - Alle Kommunen mit Schienenanschluss und einer Zuganbindung, die in höchstens 30 Minuten zum Hauptbahnhof Frankfurt führt, können zum „Frankfurter Bogen“ gehören. In diesem Umkreis gebe es Flächenpotenziale in der Größenordnung von bis zu 200.000 Wohnungen, hatte Al-Wazir im Sommer 2019 gesagt. Kommunen in dem Radius haben Anspruch auf eine besondere Förderung bei der Ausweisung von Baugebieten und für den Wohnungsbau. dpa