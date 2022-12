BGH hebt Urteil nach tödlicher Messerattacke auf

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die tödliche Messerattacke eines Mannes auf seinen Mitbewohner in Frankfurt am Main muss vor Gericht neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt auf, das den Angeklagten wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt hat. Laut der in der BGH-Datenbank veröffentlichten Entscheidung hat das Landgericht nicht hinreichend belegen können, dass der Angeklagte mit einem „bedingten Tötungsvorsatz“ handelte.

Karlsruhe/Frankfurt - Der Moldauer soll seinen Mitbewohner im Oktober 2020 mit einem Stich in den Hals getötet haben.

Das Landgericht hatte entschieden, dass der Stich derart gefährlich gewesen sei, dass einzig die Annahme eines solchen Vorsatzes plausibel sei. Der BGH urteilte dagegen, dass grundlegende Voraussetzungen für einen Vorsatz nicht hinreichend belegt seien. Demnach sei nicht erwiesen, dass der Angeklagte in seinem Zustand die Gefährlichkeit seines Handels erkannt habe.

Der Mann leide unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung sowie psychischen Störungen durch Drogenkonsum. Er sei zum Zeitpunkt der Tat betrunken gewesen und habe unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln gestanden. Welchen Einfluss diese Aspekte sowie eine mögliche Realitätsverkennung auf seine Wahrnehmungsfähigkeit hatten, hätte das Landgericht demnach erörtern müssen.

Zwei Tage vor der Tat soll der Angeklagte einen Fahrradfahrer, den er nicht kannte, mit einem Messer angegangen haben. Daraufhin war er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, welche er gegen ärztlichen Rat verlassen habe, ehe es zu der Gewalttat gegen seinen Mitbewohner gekommen sein soll. Vor der Tat soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und dem Opfer gekommen sein. In der neuen Gerichtsverhandlung soll die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten neu beurteilt werden, hieß es. dpa