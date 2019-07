Polizeihubschrauber und Taucher im Einsatz

+ © Symbolbild: picture-alliance/dpa Unglück am Badesee: 35-Jähriger geht unter © Symbolbild: picture-alliance/dpa

Ein Mann geht plötzlich am Bickenbacher Erlensee (Kreis Darmstadt-Dieburg) unter. Er kann von einem Taucher leider nur noch tot in dem See gefunden werden.