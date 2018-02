Mann flüchtet vor Polizeikontrolle und baut Unfall

Bickenbach - Bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist ein Autofahrer im Landkreis Darmstadt-Dieburg verletzt worden.

Eine Polizeistreife habe das Auto des Mannes am frühen Samstagmorgen für eine Kontrolle anhalten wollen, da er ohne Licht gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe Gas gegeben, dann aber schnell die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in eine Böschung gekracht, sagte der Sprecher. Ein Alkoholtest sei positiv ausgefallen. Über den Grad der Alkoholisierung machte die Polizei keine Angaben. Weil der Mann über Rückenschmerzen klagte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

