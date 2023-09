E-Bike im Schlafzimmer gerät in Brand: Zwei Leichtverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand im Main-Taunus-Kreis leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet im Schlafzimmer des Apartments ersten Erkenntnissen zufolge der Akku eines E-Bikes durch unsachgemäßes Laden in Brand. Alle sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses in Schwalbach am Taunus konnten sich am späten Mittwochabend demnach selbst in Sicherheit bringen.

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Schwalbach am Taunus - Die beiden 36- und 39-jährigen Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurden mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. dpa