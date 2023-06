Biker wird in Böschung geschleudert: Schwer verletzt

Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist im Rheingau-Taunus-Kreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 20-Jährige am Donnerstagabend auf einer Landesstraße zwischen Geisenheim-Stephanshausen und Lorch-Ranselberg aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen eine Leitplanke.

Lorch - Durch den Aufprall flog er über sein Motorrad und die Leitplanke und wurde in eine Böschung geschleudert. Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. dpa