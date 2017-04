Blitzmarathon: „Rekordhalter“ über 60 km/h zu schnell

Dillenburg - Knapp 10.000 von insgesamt 190.000 kontrollierten Verkehrsteilnehmern sind gestern in Hessen durch zu hohes Tempo auf den Straßen aufgefallen. Damit lag die Beanstandungsquote beim sogenannten Speedmarathon bei etwas weniger als fünf Prozent, wie Guido Rehr von der Polizei in Dillenburg am Donnerstag sagte.

Die Quote sei zwar höher als im Vorjahr. Allerdings dauerte die Überwachung diesmal von 6 bis 22 Uhr, im Vorjahr dagegen rund um die Uhr. Damals lag die Quote bei 4,3 Prozent. Von den 10.000 erwischten Fahrern überschritten 2500 die Tempolimits um mehr als 21 km/h und bekamen dadurch Punkte und Bußgelder. Bei 7500 ging es glimpflicher mit Verwarngeldern aus. 138 Raser waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot von mindestens vier Wochen rechnen müssen.

Den Negativ-Rekord stellte ein Fahrer auf der B49 bei Wetzlar auf, statt mit erlaubten 80 war er mit 141 km/h unterwegs. Die Kontrollen in Hessen waren Teil eines europaweiten Aktionstages. An 343 zuvor bekanntgegebenen Messstellen wurde das Tempo überwacht. Eine erste Bilanz aus Offenbach wurde bereits gestern veröffentlicht. Dort fielen Autofahrer vor allem auf der B448 negativ auf.

Mit 97 km/h durchfuhr ein Autofahrer auf der B8 zwischen Königstein und Kelkheim eine Messstelle in einem 70 km/h-Bereich. Zwei Männer aus Polen fuhren mit 128 km/h über die A480 am Reiskirchener Kreuz. Dort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h eingerichtet. Im Stadtgebiet Frankfurt gab es insgesamt 27 Messstellen der Polizei. Die Messstellen wurden von 13.764 Fahrzeugen passiert, dabei kam es zu 966 registrierten Geschwindigkeitsverstößen. Sieben Verkehrsteilnehmer waren dabei so schnell unterwegs, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Der Spitzenreiter wurde außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 106 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Innerorts war der schnellste Autofahrer mit 86 km/h statt 50 km/h unterwegs. In beiden Fällen drohen den Rasern 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. An einer der Kontrollstellen zeigte ein Chinese den Beamten seinen gefälschten deutschen Führerschein vor.

Im Bereich der Stadt Darmstadt waren von 2433 gemessenen Fahrzeugen 195 zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter hatte 70 km/h in der 30er-Zone in der Heidelberger Landstraße/ Kurt-Schumacher-Straße auf dem Tacho. Neben dem Bußgeld in Höhe von 200 Euro werden zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot fällig. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben 7294 Fahrzeuge die aufgebauten Messstellen der Polizei und Kommunen passiert. Mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg und 240 Euro Bußgeld hat ein Autofahrer aus dem Landkreis zu rechnen, der in Weiterstadt kontrolliert wurde. Seine Geschwindigkeit lag auf einer Strecke, bei der die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt, bei gemessenen 125 km/h. Die Zahl der Verwarnungen bei zu schnellen Fahrzeugen lag insgesamt bei 423 Verkehrsteilnehmern.

Von den Autobahnen in Südhessen meldeten die Geschwindigkeitsüberwacher "ruhiges Fahrwasser". Die Teams der Polizeiautobahnstation Südhessen registrierten ein auffallend niedrigeres Geschwindigkeitsniveau und stoppten lediglich einige wenige Schnellfahrer mit geringeren Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Zu hohe Geschwindigkeit ist nach Polizei-Angaben mit deutlichem Abstand Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Schwerverletzten. Polizeisprecher Rehr wertete die mittlerweile fünfte Aktion dieser Art seit 2013 als Erfolg. Polizeigewerkschaften sprachen dagegen von einer "medienwirksamen Schaufensteraktion". (dpa/dr)