„Bild“: Eintracht Frankfurt holt Wolfsburger Marmoush

Omar Marmoush in Aktion für den VfL Wolfsburg. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Der Wechsel des Wolfsburger Fußball-Profis Omar Marmoush zum Bundesliga-Kontrahenten Eintracht Frankfurt ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung perfekt. Der 24-jährige Ägypter habe am Dienstag während Eintrachts Pokal-Spiel gegen den 1. FC Union Berlin (2:0) den letzten Teil des Medizinchecks absolviert, berichtete die „Bild“ am Freitag. Der ablösefreie Wechsel, der sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet hatte, sei damit endgültig perfekt.

Berlin - Demnach soll Marmoush in Frankfurt einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterschreiben. dpa