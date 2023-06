Binding-Kulturpreis geht an den Verein Lichter Filmkultur

Der mit 50.000 Euro dotierte Binding-Kulturpreis 2023 ist an den Verein Lichter Filmkultur für sein Lichter Filmfest Frankfurt International überreicht worden. Laudatorin bei der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche am Samstag war die frühere Direktorin des Deutschen Filminstituts und Filmuseums in Frankfurt, Claudia Dillmann. Der Verein setze sich seit 16 Jahren erfolgreich für die regionale Film- und Kulturszene und neue filmpolitische Ansätze in Deutschland ein, begründete das Kuratorium der Binding-Stiftung seine Wahl.

Frankfurt/Main - Das Lichter Filmfest Frankfurt International geht jährlich an wechselnden Orten in Frankfurt über die Bühne und steht stets unter einem anderen Schwerpunktthema, in diesem Jahr war es die Liebe. Der Verein Lichter Filmkultur schuf jüngst auch eine Sommerkino-Reihe namens „High Rise Cinema“, bei der Filme unter freiem Himmel auf Dachterrassen in Frankfurt gezeigt wurden.

Mit dem Binding-Kulturpreis zeichnet die seit 1995 bestehende Binding-Kulturstiftung herausragende kulturelle Leistungen in Frankfurt und Rhein-Main aus, die über die Region hinaus Anerkennung finden sollen. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an die Frankfurter Performance-Künstlerin Anne Imhof gegangen. dpa