Bis zu 25 Grad am Montag in Hessen

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Temperaturen bis zu 23 Grad und nur vereinzelt etwas Sprühregen gibt es am Sonntag in Hessen. Am Montag wird es nach Auflösung morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder zunehmend sonnig, wie der Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Später erwarten die Meteorologen etwas Quellbewölkung und dünne Schleierwolken.

Offenbach - Die Temperaturen steigen zum Start in die neue Woche auf bis zu 25 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Dienstag ist es nach der Vorhersage der Metrologen meist gering bewölkt oder klar, lokal wird Nebel möglich sein. Im Tagesverlauf wird eine starke Bewölkung und gebietsweise aufkommender Regen in Hessen erwartet. Der DWD geht von Höchsttemperaturen zwischen 21 bis 25 Grad aus. dpa