Bis zu 28 Grad in Hessen

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Der Sommer hat in Hessen auch zur Wochenmitte hin das Sagen. Bis zu 28 Grad sind am Mittwoch im Süden möglich, während es im Rest des Landes mit mindestens 24 Grad ebenfalls sommerlich warm wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht kühlt es auf 13 bis 7 Grad ab.

Offenbach - Am Donnerstag steigen die Temperaturen im Tagesverlauf in Südhessen ebenfalls auf bis zu 28 Grad, während im Norden immerhin noch mit 21 bis 24 Grad gerechnet werden kann. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nord. In der Nacht liegen die Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 8 Grad. dpa