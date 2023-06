Gas und Bremse verwechselt: Auto landet komplett in See

Von: Cornelia Höhne

Teilen

Großeinsatz am Westufer der Halbinsel Scheid: Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst rückten an den Schiffsanleger im Fährweg aus, die beiden Insassen eines im Edersee untergegangenen Autos konnten sich rechtzeitig befreien. © Cornelia Höhne

Ein Pkw mit zwei Männern landete in der Nacht zum Montag (5. Juni 2023) im Edersee. Die beiden Insassen konnten sich befreien und wurden nicht verletzt.

Waldeck-Scheid - Am Ende eines Bootsausflugs fuhr ein mit zwei Männern besetzter Pkw am frühen Montagmorgen (5. Juni 2023) in Waldeck-Scheid in den Edersee und versank.

Kurz vor 3 Uhr löste die Einsatzstelle in Korbach Alarm am Schiffsanleger im Fährweg aus.

„Es schaute nur noch das Dach aus dem Wasser“ - Auto wird aus dem Edersee geborgen

Als die Feuerwehren aus Nieder-Werbe, Sachsenhausen und Waldeck mit 45 Einsatzkräften am Westufer der Halbinsel eintrafen, hatten sich beide Insassen bereits aus dem sinkenden Auto befreit. Das Fahrzeug war fast komplett untergegangen. „Es schaute nur noch das Dach aus dem Wasser“, sagte Stadtbrandinspektor Andreas Przewdzing, der den Einsatz leitete.

Mit zwei Booten der DLRG und einer Seilwinde wurde das Auto – etwa 25 Meter vom Ufer entfernt – geborgen und an Land gezogen. An dem VW Touareg entstand Totalschaden, die Polizei schätzt den Wert auf rund 50 000 Euro.

71-jähriger Kasseler verwechselte die Pedale und landete im Edersee - Niemand verletzt

Nach Angaben der Polizei hatte der 71 Jahre alte Kasseler am Steuer bei der Abfahrt offenbar die Pedale an seinem Automatikwagen verwechselt. Der Fahrer trat statt der Bremse auf das Gaspedal, und das Auto fuhr in den Edersee.

Bis zum Dach versunken: Die Waldecker Feuerwehr barg ein Auto aus dem Edersee. © Cornelia Höhne

Ein Begleiter der beiden Männer hatte das Unglück kurz nach Ende des gemeinsamen Ausflugs aus den Augenwinkeln wahrgenommen, berichtete die Polizei, und sei den beiden Männern sofort zur Hilfe gekommen. Beide Insassen kamen glücklicherweise unversehrt aus dem Fahrzeug.

Der 71-Jährige verletzte sich und wurde zur Beobachtung in eine Klinik eingeliefert. Sein 68 Jahre alter Beifahrer aus Hoppstädten in Rheinland-Pfalz kam mit dem Schrecken davon. (Cornelia Höhne)