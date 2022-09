Bislang kein Ersatz für Programm zur Kita-Sprachförderung

Nach dem angekündigten Aus für ein Bundesprogramm zur Sprachförderung in Kitas ist noch offen, wie die Lücke in den hessischen Einrichtungen geschlossen werden kann. Die Entscheidung des Bundes, das Programm „Sprach-Kitas“ 2023 nicht weiterzuführen, sei für die Länder überraschend gekommen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion mit.

Wiesbaden - Das Bundesprogramm ergänze die Angebote des Landes mit qualifizierten Sprach-Fachkräften und zusätzlicher Beratung. Es sei unklar, ob die Arbeit fortgesetzt werden könne.

Hessen erhält derzeit unter anderem 15,5 Millionen Euro jährlich aus dem Programm „Sprach-Kitas“ für die Finanzierung von Personalkosten, wie das Ministerium mitteilte. Daneben gibt es Veranstaltungen und Unterstützung bei der Verwaltung. In Hessen erhalten den Angaben zufolge rund zwölf Prozent der Tageseinrichtungen für Kinder eine Förderung aus dem Bundesprogramm. Unterstützt werden gezielt solche Kitas, die von überdurchschnittlich vielen Kindern mit möglichem sprachlichen Förderbedarf besucht werden.

Hessen hatte bereits Mitte Juli gemeinsam mit den anderen Bundesländern an die Bundesregierung appelliert, das Programm vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der vielen Geflüchteten aus der Ukraine fortzuführen. dpa