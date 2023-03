Amtliche Wetterwarnung: Starkes Gewitter trifft Nordhessen

Von: Sebastian Richter

In Hessen kommt es zu starken Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben. Mehrere Landkreise sind betroffen.

Offenbach – In Hessen könnte es auch am Samstagnachmittag (25. März) heftig gewittern. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung für mehrere Kreise herausgegeben. Schon am Morgen wurde in ganz Hessen gewarnt. Folgende Kreise sind von der Warnung betroffen:

Bis 16.15 Uhr:

Schwalm-Eder-Kreis

Werra-Meißner-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Das Gewitter in Hessen erreicht die zweite von insgesamt vier Warnstufen. Es kann zu gefährlichen Blitzeinschlägen und herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln kommen, so der DWD. (spr)

Zuletzt warnte der Deutsche Wetterdienst in Nordhessen vor Sturmböen, Glätte und Frost.