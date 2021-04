Achtung, Autofahrer! Hier wird in der kommenden Woche geblitzt

Kassel, Göttingen, Bad Hersfeld und Northeim

Jede Woche wird im Norden von Hessen und im Süden von Niedersachsen geblitzt. Eine Übersicht der Blitzer vom 19.04.2021 bis 25.04.2021.

Kassel- Jede Woche veröffentlichen die Stadt Kassel, der Landkreis Göttingen, der Kreis Northeim und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Standorte der mobilen Blitzer vorab. Das Ziel: Mit der Bekanntgabe soll die Zahl der Unfälle verringert werden.

Hessens Autofahrer können erstmal durchatmen: Das Land hat den neuen Bußgeldkatalog, der Ende April 2020 in Kraft getreten war, erst einmal ausgesetzt. Der Grund: Es gibt Zweifel an der Rechtssicherheit der Fahrverbote. Nun haben sich Bund und Länder allerdings auf eine neue Fassung des Bußgeldkatalogs geeinigt. Laut dem aktuellen Reformbeschluss sollen die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen teilweise verdoppelt werden. Wann diese Regelung in Kraft tritt, ist jedoch noch nicht klar.

Daher gilt nach wie vor: Wer geblitzt wird, muss teilweise tief in die Tasche greifen. Hier finden Autofahrer alle Blitzer-Standorte in der Region für die kommende Woche.

Blitzer in der Region Kassel: Hier werden teure Fotos geschossen

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Geschwindigkeit auf den Straßen in Kassel regelmäßig. Im Zeitraum vom 19.04.2021 bis 25.04.2021 werden an folgenden Straßen mobile Blitzer aufgestellt.

Quellhofstraße

Maybachstraße

Görlitzer Straße

Osterholzstraße

Wilhelmshöher Weg

Die Stadt Kassel hat zudem an vier Hauptverkehrsstraßen stationäre Geschwindigkeits-Messanlagen aufgestellt. Der Grund: Dort wurde dauerhaft zu schnell gefahren. Durch die permanente Geschwindigkeits-Überwachung sollen Autofahrer langsamer fahren. Hier befinden sich die Blitzer:

Wilhelmshöher Allee, Höhe Sophienstraße (Messung in beiden Fahrtrichtungen)

Bundesstraße 83, Höhe Lilienthalstraße (Messung in beiden Fahrtrichtungen)

Frankfurter Straße, Höhe Horst-Dieter-Jordan-Straße (Messung stadteinwärts)

Steinweg, Höhe Zwehrenturm (Messung in wechselnden Fahrtrichtungen)

Blitzer in und um Göttingen: Hier kann es teuer werden

Montag, 19.04.2021 Gemeinde Rosdorf, Samtgemeinde Gieboldehausen, Stadt Herzberg am Harz, Stadt Bad Lauterberg im Harz Dienstag, 20.04.2021 Flecken Adelebsen, Samtgemeinde Radolfshausen, Stadt Herzberg am Harz, Gemeinde Walkenried Mittwoch, 21.04.2021 Gemeinde Staufenberg,Stadt Bad Lauterberg im Harz, Gemeinde Bad Grund (Harz), Stadt Osterode am Harz Donnerstag, 22.04.2021 Samtgemeinde Gieboldehausen, Stadt Bad Sachsa, Stadt Osterode am Harz, Gemeinde Walkenried Freitag, 23.04.2021 Flecken Bovenden, Gemeinde Bad Grund (Harz), Stadt Herzberg am Harz, Stadt Osterode am Harz

Im gesamten Kreisgebiet Göttingen müssen Autofahrer mit Kontrollen (auch durch die Polizei) rechnen. Darüber hinaus kommt ein „Enforcement-Trailer“ zum Einsatz. Auf diesem befindet sich ein Geschwindigkeitsmessgerät, das rund um die Uhr (über mehrere Tage) eingesetzt werden kann. Der Standort des alarmgesicherten Trailers kann zu jederzeit verändert werden.

Blitzer in der Region Northeim: Die Standorte

Der Landkreis Northeim hat ebenfalls die aktuellen Blitzer-Standorte für den Zeitraum vom 19.04.2021 bis 24.04.2021 veröffentlicht.

Montag, 19.04.2021 Raum Northeim Dienstag, 20.04.2021 Raum Einbeck Mittwoch, 21.04.2021 Raum Katlenburg-Lindau Donnerstag, 22.04.2021 Raum Dassel Freitag, 23.04.2021 Raum Bad Gandersheim Samstag, 24.04.2021 Raum Kalefeld

Aufgepasst: Im Landkreis kommt außerdem die semistationäre Messanlage „Alice“ zum Einsatz. Sie wird voraussichtlich von Montag bis Donnerstag im Raum Einbeck und von Freitag bis voraussichtlich Montag der Folgewoche im Raum Northeim eingesetzt.

Zudem muss im gesamten Kreisgebiet mit weiteren Kontrollen (durch fest installierte Messanlagen und auch die Polizei) gerechnet werden.

Blitzer in der Region Hersfeld-Rotenburg: Hier wird geblitzt

Auch die Polizei Osthessen veröffentlicht wöchentlich, wo in der kommenden Woche geblitzt wird. Im Zeitraum vom 19.04.2021 bis 23.04.2021 werden unter anderem an folgenden Straßen Blitzer aufgestellt.

Montag, 19.04.2021 L3251 Gemeinde Ronshausen, in Fahrtrichtung Hönebach Dienstag, 20.04.2021 L3174 Gemeinde 36100 Petersberg Mittwoch, 21.04.2021 Speedmarathon Donnerstag, 22.04.2021 B83 Alheim, an der Abzweigung Baumbach-Hergershausen Freitag, 23.04.2021 BAB 66 zwischen der Anschlussstelle (AS) Flieden u. (AS) Neuhof Nord, vor dem Tunnel

Die Polizei Osthessen legt einen besonderen Fokus auf Geschwindigkeitskontrollen auf Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie auf Autobahnen. Neben anderen Blitzer-Arten wird auch hier ein sogenannter „Enforcement-Trailer“* zum Einsatz gebracht.

Wo wird geblitzt? App-Tipps zu Blitzern

Es gibt verschiedene Applikationen für Smartphones, die Blitzer anzeigen. Wichtig beim Benutzen der Apps ist*, dass sie nicht während der Fahrt vom Fahrer benutzt werden - sonst droht ein Bußgeld und Schlimmeres. Der bloße Besitz einer Blitzer-App auf dem Smartphone ist erlaubt. Auch bei Navigations-App mit Blitzer-Feature sollte man aufpassen.

Wir stellen eine Anwendung vor: Blitzer.de

Mit der App können Sie alle mobilen und festen Blitzer sehen und sich vor Messstellen warnen lassen. Nutzer können auch selbst Blitzer melden. Feste Messstellen werden für ganz Europa angezeigt. Blitzer.de ist nach eigenen Angaben die größte Community in Europa mit mehr als vier Millionen Nutzern. Es gibt eine kostenlose Version der App, die Pro-Version kostet 0,99 Euro für ios-Geräte, 4,99 Euro für Android-Geräte.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel wird jede Woche neu angepasst, damit die jeweiligen Orte und Daten aktualisiert sind. (Jennifer Greve, Luisa Ebbrecht, Karolin Schäfer, Jan-Frederik Wendt, Diana Rissmann, Helena Gries und Sarah Neumeyer) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

