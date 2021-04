Blitzermarathon am Mittwoch: Achtung Autofahrer! Hier wird in der Region Nordhessen geblitzt

Europaweiter Aktionstag

+ © Matthias Balk/dpa Blitzer in Hessen: Am Mittwoch (21.04.2021) kann es für Autofahrer, die sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, teuer werden. © Matthias Balk/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sarah Neumeyer schließen

Weitere schließen

Am Mittwoch (21.04.2021) findet in Hessen wieder ein Blitzermarathon der Polizei statt - hier wird in der Region Nordhessen geblitzt.

Kassel - In Hessen findet am Mittwoch (21.04.2021) der Verkehrsaktionstag „Speedmarathon“ statt. Anlässlich des europaweiten Aktionstages werden auch in der Region Nordhessen vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt.

In Hessen sind am Mittwoch über 500 Polizisten und Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen an mehr als 200 Messstellen im Einsatz, teilt die Polizei mit. In Nordhessen werden in der Stadt und im Landkreis Kassel, im Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Landkreis Waldeck-Frankenberg Blitzer aufgestellt. Auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg, der zum Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen gehört, wird am Mittwoch geblitzt.

Viele Blitzer in der Region Nordhessen: Hier wird am Mittwoch geblitzt

Mit der Blitzer-Aktion sollen die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens ins Bewusstsein gerufen werden, teilt die Polizei Hessen mit. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei Hessen insgesamt 122.786 Verkehrsunfälle, etwa 17,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 3831 Personen wurden bei Unfällen schwer verletzt und 205 Menschen starben im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. „Bei über einem Viertel der Schwerverletzten hat nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit zur Unfallentstehung beigetragen, bei Getöteten war dies bei knapp der Hälfte der Fall“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei Osthessen blitzt am Mittwoch auch auf den Autobahnen A7 und A66. In den Regionen Nordhessen und Südniedersachsen werden auch unabhängig vom Aktionstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Polizei veröffentlicht jede Woche die aktuellen Blitzer in der Region Nordhessen und Südniedersachsen.

Achtung Autofahrer! Hier wird in der Region Kassel geblitzt

Am Mittwoch (21.04.2021) wird an folgenden Straßen in der Stadt Kassel geblitzt:

Ihringshäuser Straße, B3

Fiedlerstraße, Waldemar-Petersen-Straße

Leipziger Straße, B7 Kassel, L 3237, Dahlheimer Weg

Ahnatalstraße

Im Kreis Kassel kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit in verschiedenen Städten im Kreisgebiet. An folgenden Straßen werden Blitzer aufgestellt:

Bad Emstal, Klosterweg

Bad Emstal, Wolfhager Straße

Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee

Fuldabrück, L 3460, Kiliansblick

Fuldatal, B3, Schocketal

Habichtswald, L 3298, Essigberg

Hofgeismar, Am Anger

Immenhausen-Holzhausen, L 3232

Niestetal, L 562, Parkplatz Bergstraße

Schauenburg, L 3215

Vellmar, B7, Vellmar-Mitte

Blitzer im Schwalm-Eder-Kreis: Hier wird am Mittwoch (21.04.2021) geblitzt

Auch für den Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei die Standorte der Blitzer veröffentlicht:

Morschen, B83

Schwalmstadt, B 254, Abzweig Rörshain

Wabern, B253

Blitzer am Mittwoch (21.04.2021): Hier wird im Werra-Meißner-Kreis geblitzt

Im Werra-Meißner-Kreis wird am Mittwoch ebenfalls geblitzt. An diesen Straßen werden Blitzer aufgebaut:

B7, zw. Fürstenhagen und Eschenstruth

B7, zw. Ringgau Rittmanshausen und Netra

B27 in Höhe Einmündung B80 nach Witzenhausen

Hessisch-Lichtenau, B487, Spangenberger Straße

Hessisch-Lichtenau, B487, Höhe Esso-Tankstelle

Eschwege-Albungen, B27

Sontra, Jahnstraße, Adam-von-Trott-Schule

Sontra-Wichmannshausen, B400, Ulfetalbrücke

Wehretal-Reichensachsen, B27

Achtung Autofahrer! Blitzer im Kreis Waldeck-Frankenberg

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg werden am Mittwoch an folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Allendorf, Bahnhofstr. 8

Allendorf-Haine, B253

Battenberg, Dodenauer Straße

Frankenberg, innerorts

Gemünden, Wohraer Straße

Hatzfeld, Berleburger Straße

Lichtenfels - Goddelsheim, Sachsenberger Straße

Mandern, B253, Ortsdurchfahrt

Blitzer im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Auch auf der A7 und A66 wird geblitzt

Die Polizei Osthessen kontrolliert im Kreis Hersfeld-Rotenburg an folgenden Straßen die Geschwindigkeit:

Bad Hersfeld, B 324, Dippelstraße, Höhe Jugendhaus

Bad Hersfeld, L 3159, Hainstraße, Höhe Alte Post

Haunetal, B 27, Höhe Meisenbach

Heringen / Wölfershausen, L 3306, Heimboldshäuser Straße

Neuenstein, B 324, Höhe Allmershausen

Niederaula, B 62, Jossastraße

Wildeck / Richelsdorf, L 3248, Steinkaute

Auch die Polizeiautobahnstationen Bad Hersfeld und Petersberg nehmen an der Aktion teil. An der A7 und A66 werden in folgenden Bereichen Blitzer aufgebaut:

A7, zw. Hattenbacher Dreieck und Kirchheim, Fahrtrichtung Kirchheim

A66, zw. Neuhof-Süd und Neuhof Nord, Fahrtrichtung Fulda

A7, zw. Bad Brückenau-Volkers und Fuldaer Dreieck, Fahrtrichtung Fulda

(Sarah Neumeyer) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.