Blitzermarathon 2019 in Hessen: Alle Radarfallen im Überblick

Blitzermarathon in Hessen am 3. April 2019: Wir haben alle Blitzer zum "Speedmarathon" der Polizei in Frankfurt, Offenbach und der Region zusammengetragen.

Hessen - Polizei und Kommunen in Hessen nehmen beim Blitzermarathon 2019 wieder landesweit Temposünder in den Blick. Das Land beteilige sich am kommenden Mittwoch (3. April) an einem europaweiten Verkehrspräventionstag, wie die Polizeipräsidien am Donnerstag mitteilten. Bei diesem "Speedmarathon" werden von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr an rund 260 Stellen in Hessen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wo die Radarfallen beim Blitzermarathon in Frankfurt, Offenbach und der Region stehen werden, erfahren Sie hier:

Speedmarathon: Hier stehen die Blitzer in Südhessen

Frankfurt: A 66, Miquelknoten, Fahrtrichtung Messe, unter Autobahnbrücke; Mainzer Landstraße unterhalb A 5, Fahrtrichtung Stadtmitte; Breitenbachbrücke, Fahrtrichtung Bockenheim; B 3, Babenhäuser Landstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte; Schwanheimer Brücke, Höhe Abfahrt Nied, Fahrtrichtung Stadtmitte; Hanauer Landstraße, Fußgängerbrücke Cassellastraße, Fahrtrichtung stadteinwärts; Riedberg, Bereich dortiger Schulen; Rosa-Luxemburg-Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts, Richtung Marie-Curie-Straße; Rosa-Luxemburg-Straße, Höhe Hadrianstraße Obermainanlage; Mörfelder Landstraße; Alt Erlenbach; Allerheiligenstraße; Lärchenstraße; Am Erlenbruch; Gartenstraße; Zur Kalbacher Höhe; Rohrbachstraße; Königsteiner Straße; Letzter Hasenpfad; Am Weißkirchener Berg; Brüningstraße; Oskar-Sommer-Straße; Harheimer Weg; Waldschulstraße

Stadt und Kreis Offenbach: Bischofsheimer Weg 77, in Höhe Anni-Emmerling-Haus (Altenwohnheim), Fahrtrichtung Waldheim; B 448, Ausbauende in Fahrtrichtung Offenbach aus Richtung Obertshausen kommend; L 3117, Neu-Isenburg, FR Heusenstamm, P+R; Rodgau Dudenhofen, Mainzer Straße; Heusenstamm, Philipp-Reiß-Straße; Langen, Dieburger Straße; Langen, Gartenstraße; Langen, Berliner Allee; B 459 Geißfeldkreisel; L 2310, Stockstadt-Seligenstadt; Seligenstadt, Mainflinger Straße (Schule); L 3121, Rodgau - Seligenstadt; K 174, Rodgau - Dietzenbach; Dreieich, Schäderwiesenschneise; B 486, Dreieich, Höhe Flurstraßebrücke; Neu-Isenburg, Alicestraße;; Neu-Isenburg, Kurt-Schumacher-Straße; Neu-Isenburg, Eschenweg; Neu-Isenburg, Offenbacher Straße; Neu-Isenburg, Alter Ort; Neu-Isenburg, Friedensallee; Neu-Isenburg, Friedhofstraße; Neu-Isenburg, Rathenaustraße; Heusenstamm, Hohebergstraße; Heusenstamm, Schillerstraße Ecke Lessingstraße; Rodgau, Alfred-Delp-Straße Schule; Rodgau, Frankfurter Straße Seniorenheim; Obertshausen, Leipziger Straße / Tempelhofer Straße; Langen, Dieburger Straße; Langen, Gartenstraße; Langen, Berliner Allee; Dietzenbach, Limesstraße Höhe P&R

Hanau und Main-Kinzig-Kreis: Maintaler Str. (Fahrtrichtung Oderstr.), Aschaffenburger Str. (Fahrtrichtung B8/Erlensee), Kastanienallee, Steinheimer Vorstadt Richtung Ludwigstraße, Offenbacher Landstraße Richtung Mühlheim, Akademienstraße Richtung Ehrensäule, Konrad-Adenauer-Straße, Sandeldamm, Richtung Mühltorweg

B 276, Biebergemünd; B 276, Biebergemünd; L 3178, Bad Soden-Salmünster; L 3268, Rodenbach, beide Fahrtrichtungen; L 3195, Maintal (Südumgehung); B 276, Brachttal-Hesseldorf; L 3347 Nidderau-Ostheim-Roßdorf; K 854, Erlensee; B 45, Ortsumgehung Nidderau, Fahrtrichtung Hanau (Trailer); Schlüchtern, Wallroth (Distelrasen); Schlüchtern, Breitenbacher Straße; L 3180, Sinntal-Sannerz, innerorts; L 2304, Sinntal-Altengronau, innerorts; Freigericht; Gelnhausen, Am Schwimmbad; Gelnhausen, Philip-Reis-Straße; K 903 (Rothenbergen - Höhe Querung Radweg R 3), Gründau; L 3195, Maintal, Höhe Büchertalschule; Schöneck, Südliche Hauptstraße 25-27; Bad Soden-Salmünster, Romsthaler Straße Fahrtrichtung Salmünster; Bad-Soden-Salmünster, Hauptstraße Fahrtrichtung Katholisch-Willenroth; Bad Orb, Stadtgebiet; Erlensee-Rückingen, Siemensstraße; L 3193, Erlensee-Langendiebach, Bärensee; L 3193, Erlensee-Rückingen, K 854; Bruchköbel, Haingartenschule; Bruchköbel, Kita Regenbogen Hainstraße; Bruchköbel, Mühlbachstraße 25; Bruchköbel, Hammersbacher Straße; Bruchköbel, An der Landwehr

Darmstadt: B 26, Darmstadt, Rheinstr./M.-Göppert-Str., Fahrtrichtung Griesheim; B 26, Darmstadt, Griesheim-Tangente

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Weiterstädter Weg, Überführung BAB 67, Fahrtrichtung Darmstadt; Darmstadt, Frankfurter Straße in Richtung Arheilgen; Griesheim, Friedenslinde; Darmstadt, Klappacher Straße; Darmstadt, Eifelring; Darmstadt, Heidelberger Landstraße / Ludwig-Schwamb- Schule B 3, Major-Karl-Plagge-Kaserne; B 426, Wasserwerk Pfungstadt; Mühltal Nieder-Ramstadt, Dornweghöhstr.; Mühltal Nieder-Ramstadt, Odenwaldstr. (Jet- Tankstelle); K 128, Höhe FH Dieburg; Dieburg, Darmstädter Str. Höhe Trabrennbahn; B 26, Babenhausen Höhe Kaserne; B 26, Roßdorf, Fahrtrichtung Darmstadt; Groß-Umstadt, Tangente B 26/B 45; B 26, Groß-Umstadt, Fahrtrichtung Babenhausen; B 45, Wiebelsbach, Abfahrt Frau Nauses, Fahrtrichtung Höchst i. Odw.; Reinheim, Ueberauer Straße, Richtung Bahnhof; Babenhausen, innerorts; B 26, Babenhausen, Ri. Aschaffenburg Seeheim-Jugenheim, Balkhäuser Tal

Landkreis Groß-Gerau: L 3040, Ginsheim-Gustavsburg Rüsselsheim, Rugbyring, Höhe Theater; B 44, Bürstadt; Kelsterbach, Südl.Ringstr./Gottfried-Keller Str./aus Rtg. Ffm.; B 486, Mörfelden, Höhe Aldi-Zentrallager, aus Rtg. Langen; Mörfelden, Vitrollesring in Höhe Wageninger Straße, FR Mörfelden; Gernsheim, Im Rosengarten; Biebesheim, Heidelberger Straße; B 44, Groß-Gerau Nord, Höhe Woogsdamm; L 3094, Groß-Gerau, Höhe Wallerstädten Ortseingang Süd; Rüsselsheim, Varkausstraße Höhe Friedhof; Raunheim, Mainzer Straße Höhe Sparkasse; Kelsterbach, Frankfurter Straße; Bischofsheim, Am Schindberg / Im Wüsten Forst

Landkreis Bergstraße: A 6, Viernheimer Dreieck, Richtung Kaiserslautern; B 47, Bensheim, Golfplatz; L 3261, B 44, Biblis, Richtung Wattenheim, Höhe Berliner/Kraftwerkstraße; L 3111, Viernheim, Hüttenfeld in Richtung Viernheim, Höhe Parkplatz (kurz vor dem Lorscher Weg); Birkenau, Hauptstraße in Höhe Freibad; Bensheim, Berliner Ring; Gorxheimertal, Hauptstraße; B 37, Neckarsteinach, Fürth, Erbacher Straße; B 44, Bürstadt, Richtung Biblis Bürstadt, Wasserwerkstraße 5; B 47, Einhausen, Richtung Bürstadt; B 44, Biblis, Höhe Kreuzung Bachgasse (beidseitig); Bensheim, Heidelberger Straße; Bensheim, Darmstädter Straße Lampertheim, Ringstraße; L 3110 Lampertheim, Lüderitzbucht; Heppenheim, Karlstraße; Heppenheim, Siegfriedstraße/Höhe Schneidmühle; Heppenheim, Gerhard-Hauptmann-Straße

Speedmarathon: Das sind die Messstellen in Westhessen

Stadt Wiesbaden:Wiesbaden, Oberfeld; Wiesbaden, Saarstraße / Sylter Straße; A 66, Anschlussstelle Wiesbaden Frauenstein; Wiesbaden, Waldstraße; Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee; Wiesbaden, Rheingaustraße; Wiesbaden, Kostheimer Landstraße

Rheingau-Taunus-Kreis: B 42, Höhe Erbacher Wäldchen; Bad Schwalbach, Emser Str. Höhe Kita; B 260, Höhe Wambacher Mühle; B 8, Höhe Steinfischbach

Hochtaunus-Kreis: Oberursel, Homburger Landstraße: Wehrheim, Köpperner Str., Höhe Saalburgsiedlung; B 8, Königstein, Richtung Königstein; L 3004, Schmitten, Höhe Wohnsiedlung-Hegewiese; K 772, Oberursel, Richtung Königstein; Oberursel, Hohemarkstraße; Oberusel, Weingärtenumgehung; Oberursel, Kurmainzerstraße; Bad Homburg, Weinbergsweg; Bad Homburg, Hessenring, Höhe Brücke Bahnhofstraße

+ An rund 260 Stellen wird in Hessen am 3. April geblitzt. © dpa

Main-Taunus-Kreis: L 3005, Eschborn, Höhe Fasanenweg, Fahrtrichtung Frankfurt am Main; B 8, Liederbach Richtung FFM-Kelkheim; Hattersheim, Voltastraße; Hattersheim, Weilbacher Straße; B 8, Sulzbach, Höhe Parkhaus MTZ; Bad Soden, Kronberger Str./KKH; L 3015, Neuenhain, Stenkerweg

Landkreis Limburg-Weilburg: B 49, Limburg, Ahlbacher Spange, Ri. Weilburg B 49, Limburg, Ahlbacher Spange, Ri. Limburg Limburg, Lichfieldbrücke Stadteinwärts B 49 / B 456 Weilburger Kreuz

Polizeiautobahnstation Wiesbaden: A 3, A 66, A 643 und A 671; A 3, zw. Bad Camberg + Idstein, Richtung Frankfurt; A 3,zw. Idsein + Bad Camberg, Richtung Köln; A 3, Raunheimer Brücke, Richtung Köln; A 643, Schiersteiner Kreuz

Speedmarathon: Hier müssen Sie in Osthessen aufpassen!

Kreis Fulda: L 3174, Petersberg in Richtung Margretenhaun; L 3174, Obernüst in Richtung Fulda; L 3176 / L 3378 Michelsrombach in Ri. Hünfeld; L 3176, Michelsrombach, Höhe Sportplatz

Kreis Hersfeld-Rotenburg: B 324, zwischen Bad Hersfeld und Neuenstein-Aua; B 27, Haunetal, Höhe Meisenbach, Ri. Bad Hersfeld; B 27, zwischen Bebra und Mecklar; B 62, Röhrigshof, Richtung Bad Hersfeld; K 17, Wippershain, Richtung Schenklengsfeld; Bad Hersfeld, Am Obersberg, Höhe Schule; Bad Hersfeld, Bommhutsweg, Höhe Kindergarten; Bad Hersfeld, Meisenbacher Straße, Höhe Schule

Vogelsbergkreis: L 3139, Ortsdurchfahrt Herbstein-Stockhausen; B 49, Gemarkung Feldatal-Schellnhausen; L 3139, Ortsdurchfahrt Herbstein-Rixfeld; L 3140, zwischen Almenrod und Lauterbach

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld: BAB 7, Richtung Fulda, zw. Homberg + Bad Hersfeld; BAB 4, 5, und 7 (Provida Video-Fahrzeug)

