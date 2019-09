Frau in Göttingen getötet: Flüchtiger Täter ist verurteilter Vergewaltiger

Bluttat auf offener Straße Göttingen: Ein Mann tötete eine Frau und verletzte eine weitere schwer. Der flüchtige Täter ist ein verurteilter Vergewaltiger.

Aktualisiert am 27.09.2019 um 14.36 Uhr - Der flüchtige Tatverdächtige, der am Donnerstag eine 44-jährige Frau auf offener Straße in Göttingen getötet haben soll, ist bereits mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft und hat mehrere Jahre in Strafhaft gesessen. Das hat am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen auf Anfrage bestätigt.

Der heute 52-Jährige war als Heranwachsender zweimal wegen Vergewaltigung zu Jugendstrafen verurteilt worden. 1994 verurteilte das Landgericht Göttingen den damals 27-Jährigen wegen Vergewaltigung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe.

Frank N. ist ein verurteilter Sexualstraftäter

Der gelernte Tischler hatte damals in dem Prozess vor dem Landgericht gestanden, im November 1992 in Göttingen eine damals 30-jährige Frau morgens in ihrer Garage überfallen und vergewaltigt zu haben. Seinen Angaben zufolge hatte er die Frau auf dem Fußweg vorbeigehen sehen. Dabei sei ihm die Idee gekommen, sie zu vergewaltigen.

Er folgte ihr bis zu einer Garage, wo sie ihr Auto geparkt hatte. Als sie ins Fahrzeug steigen wollte, habe er sie gepackt, auf die Motorhaube geworfen und vergewaltigt. Die Polizei hatte ihn damals frühzeitig als Täter im Visier gehabt, konnte ihn aber erst elf Monate nach der Tat mittels einer DNA-Analyse überführen.

Frau in Göttingen getötet: Täter hat Fluchterfahrung

Ein Jahr nach dem Urteilsspruch musste die Polizei dann erstmals eine Öffentlichkeitsfahndung nach Frank N. einleiten. Der damalige Strafgefangene war 1995 bei einem Zeugentermin im Amtsgericht Göttingen seinen Bewachern entkommen und getürmt. Rund einen Monat später nahm ihn die Polizei fest.

Dabei kam es zu einem Zwischenfall: Um seiner Festnahme zu entgehen, schleuderte der entflohene Straftäter den Beamten sein Fahrrad entgegen. Als er trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieb und auch auf einen Warnschuss nicht reagierte, gab ein Beamter einen weiteren Schuss ab.

Der Flüchtige wurde von der Kugel getroffen und schwer verletzt. Später verurteilte ihn das Amtsgericht Göttingen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu weiteren zwei Monaten Haft. 2001 wurde Frank N. aus der Haft entlassen. Seither soll er, abgesehen von einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung, strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten sein.

Bluttat in Göttingen: Ist der Täter nach Elze geflüchtet? Großeinsatz läuft

Aktualisiert am 27.09.2019 um 13.52 Uhr - Die Fahndung der Polizei nach dem dringend tatverdächtigen Mann läuft im Landkreis Hildesheim auf Hochtouren weiter. Unterdessen ist die Ortschaft Rössing bei Nordstemmen wieder in den Blickpunkt der Ermittler gerückt.

Dort haben offenbar Suchmaßnahmen begonnen, an denen auch ein Spürhund beteiligt sei. Hintergrund für die Aktion ist ein Hinweis aus der Bevölkerung.

Nach Bluttat in Göttingen: Suche nach Frank N. läuft auf Hochtouren

Aktualisiert am 27.09.2019 um 11.50 Uhr - Nach Informationen der Leine-Deister-Zeitung ist der 52-jährige Verdächtige weiter auf der Flucht. Die Suche geht mit Hochdruck weiter. Auf der Bahnstrecke zwischen Göttingen und Hannover kommt es weiterhin zu erheblichen Behinderungen. Unterdessen ist die Polizei in Rössing bei Nordstemmen abgezogen.

Aktualisiert am 27.09.2019 um 10.25 Uhr - Unbestätigten Meldungen zufolge gab es heute gegen 10 Uhr eine Festnahme bei einem Unternehmen in Rössing bei Nordstemmen im Landkreis Hildesheim. Ob es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten 52-Jährigen, steht noch nicht fest.

Unterdessen ist die Polizei rund um das Unternehmen im Großeinsatz. Die Zufahrtsstraße ist gesperrt. Der Verkehr staut sich. Auf die Spur des möglichen Täters kam die Polizei durch Hinweise von Zugbegleitern, die den Gesuchten in einem Zug erkannt haben wollen.

Sie hatten ihn zunächst im Waggon eingeschlossen und die Polizei informiert. Der Mann zerstörte mit dem Nothammer die Scheibe und flüchtete am Bahnhof Elze in ein Wohngebiet.

Polizei sucht nach Frank N.: Großeinsatz in Elze

Aktualisiert am 27.09.2019 um 8.14 Uhr - Nach der schrecklichen Bluttat von Göttingen am Donnerstagmittag, bei der eine Frau getötet und eine weitere schwer verletzt wurde, läuft die Fahndung der Polizei weiter.

Die Suche nach dem tatverdächtigen Frank N. konzentriert sich inzwischen auf den Raum Elze im Landkreis Hildesheim. Dort ist offenbar ein Schwerpunkt der dortige Bahnhof.

Polizeieinsatz auf der Suche nach Frank N. - Behinderungen am Bahnhof Elze

Deshalb kommt es auch zu erheblichen Behinderungen im Zugverkehr. Es gibt Verspätungen. Autofahrer waren ab 5.40 Uhr im Raum Elze aufgefordert worden, keine Anhalter mitzunehmen. Gegen 6.30 Uhr fuhren mehr als ein halbes Dutzend Polizeiwagen mit hohem Tempo und mit Sondersignal auf der A7 von Göttingen in Richtung Hildesheim/Elze.

Polizei hat ein Info-Telefon eingerichtet - Rund um die Uhr geschaltet

Für sachdienliche Hinweise hat die Polizeiinspektion Göttingen ab sofort ein Hinweistelefon eingerichtet. Es ist rund um die Uhr geschaltet. Die Nummer lautet 0551/4913000.

Während des Einsatzes in Elze laufen die Ermittlungen der im Zentralen Kriminaldienst zur Klärung des Tatgeschehens eingerichteten Mordkommission "Zollstock" weiter.

Erstberichterstattung: Polizeizugriff in Weende - Schüsse sollen gefallen sein - Täter weiter auf der Flucht

Aktualisiert am 27.09.2019 um 0.57 Uhr - Die Fahndung nach dem dringend tatverdächtigen 52-jährigen Frank N. wird auch in der Nacht weiter mit Hochdruck fortgesetzt. Im Stadtgebiet von Göttingen sind eine Vielzahl Beamte im Einsatz, teilt die Polizei Göttingen mit.

+ So soll der gesuchte Frank N. aktuell aussehen. © Polizei Die Beamten veröffentlichten ein zusätzliches Foto des Göttingers, das dem aktuellen Aussehen mehr entsprechen soll. Wer den Gesuchten sieht, wird dringend gebeten, sofort über den Polizeinotruf 110 die Polizei Göttingen zu informieren.

Aktualisiert um 22 Uhr - Nach dem Mord an einer 44-Jährigen in Göttingen läuft die Fahndung nach dem Täter weiter auf Hochtouren: Am späten Abend gab es einen Polizeizugriff im Göttinger Stadtteil Weende. Der Tatverdächtige Frank N. wurde in der Brunnengasse vermutet. Anwohner berichteten von Schüssen.

Ein Mann wurde festgenommen, es stellte sich dann aber heraus, dass es sich nicht um den gesuchten 52-Jährigen handelt. Das bestätigte auch Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Aktuell ist ein Rettungswagen und viel Polizei vor Ort.

Bluttat in Göttingen - Video vom Polizeieinsatz am Abend

Aktualisiert um 20.34 Uhr - Nach dem tödlichen Angriff auf eine 44-Jährige im Göttinger Stadtteil Grone wurden am Nachmittag und am frühen Abend am Tatort erste Blumen und Kerzen niedergelegt.

Außerdem fuhren Neugierige mit ihren Fahrzeugen ganz langsam auf der Straße Zollstock entlang, nachdem sie von der Polizei wieder freigegeben worden. Ansonsten war von der Bluttat am frühen Abend nichts mehr zu sehen.

Polizei sicherte jedes kleine Detail am Tatort

Die Polizei war den ganzen Nachmittag über mit der Spurensicherung beschäftigt und sicherte jedes kleine Detail rund um den Tatort. Unterdessen waren auch drei Kamerateams von Fernsehsendern vor Ort. Sie versuchten, unter anderem Zeugen zu interviewen.

Bereits kurz nach der Tat kursierten im Internet viele Gerüchte zum Tathergang. Genauere Details hatte die Polizei bis zum Abend nicht bekannt gegeben.

Aktualisiert um 17.44 Uhr - Nach der Bluttat in Göttingen sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Gesucht wird der 52 Jahre alte Frank N. aus Göttingen.

Er ist dringend tatverdächtig, am Mittag gegen 13.05 Uhr das 44-jährige Opfer angegriffen und getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilt, waren Opfer und Täter miteinander bekannt.

Göttingen: Polizei fahndet nach Bluttat nach Frank N.

Die zuvor veröffentliche Täterbeschreibung muss wegen inzwischen gewonnenen Informationen aktualisiert werden. Es handelt sich demnach bei dem Gesuchten um einen etwa 1,80 Meter großen schlanken Mann mit kurzem, dunklen Haaren mit Geheimratsecken.

+ Wird dringend verdächtigt eine 44-Jährige in Göttingen erstochen zu haben: Frank N. Die Fahndung läuft. © Polizei

Er trägt eine markante Brille, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Bei dem von ihm bei der Flucht genutzten Rad soll es sich laut Polizei um ein "normales" Fahrrad handeln, an dem sich Packtaschen befunden haben.

Noch fehlt von Frank N. jede Spur. Die Polizei hat ihre Fahndungsmaßnahmen im Laufe des Nachmittags erheblich intensiviert. Wer ihn sieht, soll sich sofort bei der Polizei Göttingen unter der Notrufnummer 110 melden.

Bluttat in Göttingen: Eine Frau wurde getötet

Aktualisiert um 17.08 Uhr - Zu einer Bluttat kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Göttingen Ortsteil Grone. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen soll es zuvor in der Straße Zollstock auf offener Straße zu einem Streit zwischen ihr und einem Mann gekommen sein.

Laut Polizei griff der Mann die Frau massiv an und verletzte sie so schwer, dass sie noch vor Ort verstarb. Außerdem wurden offenbar Zeugen, die der Frau helfen wollten, ebenfalls angegriffen. Eine Frau wurde verletzt. Wie es genau dazu kam, ist derzeit noch unklar. Der genaue Tathergang und das Motiv sind derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.

Bluttat in Göttingen: Fahndung nach Tatverdächtigem läuft

Der Mann ist laut Polizei auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet. Aktuell wird nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Ein Hubschrauber überfliegt das Gebiet. Außerdem sind Zivilfahnder und Polizeibeamte in Uniform in der Innenstadt unterwegs.

Die Polizei ist am Tatort im Einsatz. Die Spurensicherung läuft im Bereich der Straßen Zollstock/Gotteslager. Dort gibt es ein kleines Restaurant. Zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Entlang der Straßen liegen unter anderem zwei Fahrräder. Die Leiche ist abgedeckt. Das Opfer soll in der Gerichtsmedizin obduziert werden.

Fahndung nach Täter läuft nach Bluttat in Göttingen auf Hochtouren

Der Bereich um den Tatort ist weiträumig abgesperrt. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Polizei rät dringend davon ab, den Gesuchten anzusprechen oder ihn gar anzugreifen. Es wird davon ausgegangen, dass er weiterhin bewaffnet ist.

Laut Polizei soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann handeln, der ca. 1,70 Meter groß ist. Er soll braunes, schütteres Haar haben, mit einer dunklen Jacke, Jeans bekleidet sein und einen roten Rucksack dabei haben. Wer den Flüchtigen sieht, wird gebeten, umgehend über den Notruf 110 die Polizei Göttingen zu verständigen.

Bluttat in Göttingen: Züge wurden umgeleitet

Anwohner müssen Umwege in Kauf nehmen, um zu ihren Wohnungen zu gelangen. Die Groner Feuerwehr war im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Schon am frühen Nachmittag wollten Anwohner erste Kerzen niederlegen, um der Toten zu gedenken.

Auch bei der Deutschen Bahn gab es durch den Einsatz massive Behinderungen. Die Züge wurden wegen des Polizeieinsatzes großräumig in beide Richtungen umgeleitet. Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn entfielen die Halte in Berlin-Spandau, Wolfsburg Hauptbahnhof, Braunschweig Hauptbahnhof, Hildesheim Hauptbahnhof, Göttingen Hauptbahnhof und Kassel-Wilhelmshöhe.

Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben, wie die Bahn mitteilt. Es kann noch bis ca. 16.30 Uhr zu Verspätungen in diesem Abschnitt kommen. Zwischenzeitlich waren die Züge bis zu 120 Minuten verspätet.

Erst vor kurzem gab es in Kassel ebenfalls eine Bluttat. Ein 21-Jähriger ist auf offener Straße im Stadtteil Niederzwehren erschossen worden.

