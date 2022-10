Boddenberg bringt Doppelhaushalt 2023/2024 in Landtag ein

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) nimmt an einer Plenarsitzung des Landtags teil. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) will heute den Entwurf zum Doppelhaushalt 2023/2024 in den Landtag einbringen. Dazu wird eine lebhafte Debatte im Parlament in Wiesbaden erwartet. Die schwarz-grüne Koalition hatte deutliche Investitionen in den Klimaschutz, die Bildung, Justiz und Polizei sowie die Krankenhäuser angekündigt. An den Plänen der Landesregierung, keine neuen Schulden machen zu wollen, hatte es Kritik unter anderem von der Linksfraktion gegeben.

Wiesbaden - Die SPD-Fraktion hatte es als „unbegreiflich“ bezeichnet, dass keine Beteiligung des Landes an dem dritten Entlastungspaket einberechnet sei, das die Bundesregierung angesichts der Energiekrise auflegen will.

Der Haushaltsentwurf der schwarz-grünen Landesregierung sieht bereinigte Ausgaben von insgesamt rund 33,74 Milliarden Euro im kommenden und rund 34,78 Milliarden im Jahr 2024 vor. Auf insgesamt etwa 33,74 Milliarden Euro sollen sich die bereinigten Einnahmen im Jahr 2023 und auf rund 34,70 Milliarden im darauffolgenden Jahr belaufen. Die Verabschiedung des Doppelhaushalts ist für Anfang nächsten Jahres vorgesehen.

Zu den weiteren Themen am Plenarmittwoch zählen die Schulbildung, das geplante Klimagesetz sowie die Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen. dpa