Böschungsbrand über 100 Meter schnell gelöscht

Teilen

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Böschungsbrand an der Bundesstraße 3 bei Fronhausen in Mittelhessen ist am Mittwoch zügig gelöscht worden. An der Böschung habe es über rund 100 Meter gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Zudem hätten die Flammen auf ein benachbartes Getreidefeld übergegriffen: Dort seien etwa 40 bis 50 Quadratmeter betroffen gewesen. „Es war relativ überschaubar.

Gießen - Man hat es schnell in den Griff bekommen“, sagte der Sprecher. Während der Löscharbeiten war ein Fahrstreifen für den Verkehr vorübergehend gesperrt. dpa