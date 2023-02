Bombendrohung gegen Schwimmbad: Polizei im Einsatz - 250 Gäste betroffen

Von: Florian Dörr

Ein Unbekannter droht mit der Sprengung eines Schwimmbads. Die Verantwortlichen reagieren und bringen 250 Badegäste in Sicherheit.

Wiesbaden - Aufregung am Freitagabend (24. Februar) in einem Schwimmbad in Wiesbaden: Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Unbekannter telefonisch gemeldet und eine Drohung ausgesprochen. Wie die dpa mitteilt, kündigte er eine mögliche Sprengung der Einrichtung an der Hollerbornstraße an. Gegen 18.45 Uhr ging der Anruf ein.

Die Verantwortlichen reagierten umgehend: Nach Eingang des Drohanrufs räumten die Mitarbeiter das Schwimmbad in Wiesbaden und alarmierten die Polizei.

Bombendrohung gegen Schwimmbad in Wiesbaden: 250 Badegäste versorgt

Unmittelbare Folgen hatte die Bombendrohung für 250 Badegäste. Sie wurden in Bussen und einer benachbarten Gaststätte betreut. So teilt es die Polizei in Wiesbaden mit.

Mehrere Beamte suchten das Schwimmbadgelände ab und konnten eine weitere Gefahr danach ausschließen. Anscheinend sei nicht wirklich eine Straftat geplant gewesen. Trotzdem werde gegen den bislang unbekannten Anrufer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie es bei den Beamten heißt.

Bombendrohung gegen Schwimmbad in Wiesbaden: Unbekanntem droht empfindliche Strafe

Auf ihn oder sie komme eine Anzeige wegen Androhung einer Straftat zu, erklärte ein Polizeisprecher. Warum der Unbekannte telefonisch drohte, in dem Schwimmbad in Wiesbaden eine Bombe explodieren zu lassen, ist unklar. (fd)

