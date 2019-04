Bombenfund in Gießen neben Erstaufnahmelager - Entschärfung am Freitagabend

In Gießen wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

In Gießen ist eine Bombe aus dem Zeiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Freitagabend entschärft werden.

Gießen - Ausgerechnet bei Bauarbeiten für ein künftiges Gefahrenabwehrzentrum ist in Gießen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollte noch am Freitagabend entschärft werden, wie die Stadt berichtete. Es handele sich um eine 50-Kilo-Bombe, sie sei am Nachmittag auf dem Baugrundstück im ehemaligen US-Depot gefunden worden.

"Das im Radius von 500 Meter umgebende Gebiet muss geräumt werden", teilte die Stadt mit. Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsbehörde und Rettungsdienst seien vor Ort. Eine Sporthalle werde als Notunterkunft für Anwohner vorbereitet.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelhessen liegt das Grundstück in einem Industriegebiet. Die Räumung der Büros und Firmen sei weitgehend abgeschlossen. Allerdings liege auch ein Teil der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen innerhalb der Gefahrenzone. Das betroffene Gebäude werde zur Stunde geräumt.

Bereits im Februar 2018 war direkt neben dem aktuellen Fundort bereits eine 50-Kilo-Bombe gefunden worden. Die Entschärfung lief problemlos. Damals mussten 500 Anwohner die Zone verlassen, darunter 130 Flüchtlinge.

(dpa)

