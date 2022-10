Bombenfund: Evakuierung im Umkreis von 1000 Metern

Teilen

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bauarbeiter haben in Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau) eine Weltkriegsbombe gefunden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe soll am Dienstag durch eine kontrollierte Sprengung entschärft werden, wie die Gemeinde in der Nacht mitteilte. Zuvor müssten umliegende Gebäude im Umkreis von 1000 Metern evakuiert werden. Demnach sind auch Bewohnerinnen und Bewohner von Rüsselsheim betroffen.

Bischofsheim - Für die betroffenen Rüsselsheimer Bürgerinnen und Bürger werde eine Betreuungsstelle eingerichtet; Hilfsorganisationen würden dort Unterstützung anbieten. Die Evakuierung solle bis 9.00 Uhr andauern. Weitere Details waren zunächst unklar. dpa