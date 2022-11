Bonita aus Gießen: Traumhund sucht ein neues Zuhause

Von: Clara Veiga Pinto

Hündin Bonita aus dem Tierheim Gießen sucht seit fünf Jahren ein Zuhause. Ihre Pfleger beschreiben den Hund als folgsam, anhänglich und verschmust.

Gießen – Kangalmischlings-Hündin Bonita hat ein Dach über dem Kopf, genug zu futtern und jede Menge Artgenossen um sich herum. Eine Sache fehlt der Vierbeinerin allerdings: Bonita lebt im Tierheim in Gießen und sucht ein neues Zuhause. Erst 2019 hat die sechsjährige Hündin erfolgreich den Wesenstest bestanden und ist bereit für eine neue Familie. Das berichtet das Gießener Tierheim in einem Facebook-Post.

Schon über fünf Jahre wartet sie nun schon auf ein passendes Zuhause. Die Mitarbeiter des Tierheims sind sich sicher, dass Bonita „mit dem richtigen Menschen und einer dementsprechend souveränen Führung“ ein folgsames, anhängliches und verschmustes Tier ist. Der rassetypisch eigene Wille eines Herdenschutzhundes gehöre jedoch ebenso wie eine Tendenz zum territorialen Beschützen ihrer Familie und „ihres Zuhauses“ zu ihrem Charakter dazu.

Tierheim-Hund sucht neues Zuhause: Bonita aus Gießen ist ein Hütehund

Die Tatsache, dass es in vielen Bundesländern eine Erlaubnis benötigt, eine Kangalmischung zu halten, erschwert zudem ihre Vermittlung. In Deutschland wird der Kangal in zwei Bundesländern – Hessen und Hamburg – nämlich als vermutlich gefährlicher Hund eingestuft.

Kangalmischling Bonita aus dem Gießener Tierheim sucht ein neues Zuhause. Hier zu sehen: Kangal Finnick, der Bonita sehr ähnlich sieht. © Tierheim Limburg

Mit der Auswahl ihrer Hundefreunde ist Bonita laut Tierheim etwas wählerisch. Sie wäre durchaus als Zweithund zu einem souveränen, ähnlich großen Rüden geeignet. Hierfür erfordert es aber eine Kennenlernzeit und Sympathie entscheidet, ob das Zusammenleben eine Zukunft hat.

Hundeschule und Stubenreinheit: Bonita ist eine ruhige Hündin

Bonita ist eine eher ruhige Hündin und gut leinenführig. Sie besucht die tierheimeigene Hundeschule, läuft im Gruppentraining mit und wird im Sozialtraining weiter geschult.



Bei ihrem Vorbesitzer lebte die Hündin als Hofhund mit Familienanschluss, somit muss sie noch die ein- oder andere Hausregel lernen. Die Grundkommandos sowie Leinenführigkeit hat sie im Tierheim aber bereits gelernt und sie ist auch stubenrein. Mit ihr auf dem Hof wohnte auch eine Katze, mit welcher sie sich verstand. „Bei uns hat sie aber deutlich Jagdtrieb auf Katzen gezeigt. Wer eine zuverlässige Wächterin für Haus und Garten sucht ist mit Bonita gut beraten“, schreibt das Tierheim.

Wer Interesse an Bonita hat, meldet sich beim Tierheim Gießen: Telefon: 0641/52251

Mail: info@tsv-giessen.de

www.tsv-giessen.de

oder bei Facebook

