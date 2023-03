Boris Rhein wirbt für Schutz von Frauen vor Gewalt

Von Gewalt betroffene Frauen brauchen nach Einschätzung von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mehr Unterstützung durch die Gesellschaft. Es erfülle ihn mit Sorge, dass „etwa jede vierte Frau in Deutschland schon Opfer von Gewalt“ geworden sei, sagte der CDU-Politiker am Dienstag anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch. „Der Schutz von Frauen vor Gewalt ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns auch künftig stellen müssen“, sagte der Regierungschef.

Wiesbaden - Sozialminister Kai Klose (Grüne) wies auf den bereits verbesserten Zugang zu Hilfs- und Schutzangeboten für betroffene Frauen mit schlechten Deutschkenntnissen sowie für gehörlose Frauen hin. „Mit diesem Förderprogramm stärken wir die Unterstützung besonders schutzbedürftiger gewaltbetroffener Frauen in Hessen weiter“, sagte der Minister.

Der Internationale Frauentag, auch Weltfrauentag genannt, wird jedes Jahr am 8. März begangen. Er entstand vor dem Ersten Weltkrieg als Initiative für die Gleichberechtigung von Frauen. In Berlin ist der 8. März seit 2019 gesetzlicher Feiertag. dpa