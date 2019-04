Fünf Verletzte nach Austritt von Kohlenmonoxid in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ist Kohlenmonoxid ausgetreten. Eine fünfköpfige Familie wurde dabei verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brachttal - Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ist eine fünfköpfige Familie verletzt in Krankenhäuser gekommen. Zunächst ging am Mittwoch ein Notruf wegen Kreislaufproblemen ein, wie die Polizei mitteilte. Als Rettungskräfte bei dem Haus im Ortsteil Udenhain eintrafen, schlugen ihre Warnmelder an. "Das Haus wurde sofort evakuiert", sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Am selben Tag habe es eine Heizöllieferung gegeben, ergänzte der Sprecher. Ein möglicher Zusammenhang werde geprüft.

dpa

Lesen Sie auch

Bei Spaziergang mit Hund verschwunden: Vermisster Familienvater wieder aufgetaucht: Es sollte ein abendlicher Gassi-Lauf mit dem Hund werden. Plötzlich kehrt der Hund zurück - ohne sein Herrchen. Von ihm fehlte jede Spur. Mittlerweile wurde der Vermisste gefunden.



Abscheuliche Tat an der A3! Mann schlägt Helferin brutal und will sie vergewaltigen: Er täuscht an einer Autobahnauffahrt zur A3 Richtung Frankfurt einen Unfall vor, schlägt eine Helferin nieder und will sie vergewaltigen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild ihm.



Tragisches Unglück: Laster erfasst Radfahrerin - Frau stirbt an Unfallstelle: Bei einem Unfall in der Hanauer Innenstadt ist eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Sie wurde von einem Lkw erfasst.