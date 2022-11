Brand in Bad Hersfeld: Meterhohe Flammen – Vereinslokal brennt völlig nieder

Kleingärtnerverein

Bis auf die Grundmauern brennt das Vereinslokal im Kleingärtnerverein Wendeberg nieder.

In Bad Hersfeld bricht ein Brand in einem Vereinsheim aus. Stundenlang kämpfen die Einsatzkräfte mit den Flammen. Zudem werden mehrere Gartenhäuser aufgebrochen.

Bad Hersfeld – Das Vereinsheim vom Kleingärtnerverein in Bad Hersfeld ist vollständig niedergebrannt. Ein verheerendes Feuer war am frühen Samstagmorgen (12. November) ausgebrochen.

Gegen 04.30 Uhr wurde die Feuerwehr zum Kleingärtnerverein Wendeberg e.V. am Seilerweg gerufen. Noch auf dem Weg zur Einsatzstelle war ein riesiger Feuerschein am Himmel erkennbar. Meik Jakob, Einsatzleiter der Feuerwehr, erhöhte augenblicklich die Einsatzstufe, um Unterstützung aus dem Geistal und Petersberg anzufordern, wie die Reporter von TVnews-Hessen berichten.

Brand in Bad Hersfeld: Vereinslokal steht in Flammen

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Vereinslokal in Bad Hersfeld in meterhohen Flammen. Um ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gartenhäuser zu verhindern, mussten Riegelstellungen aufgebaut werden.

Über drei Stunden lang versuchten die Einsatzkräfte mit Atemschutz und Löschschaum den Brand zu löschen. Dennoch brannte das Vereinshaus bis auf die Grundmauern nieder. Erst nach 8 Uhr verließen die Feuerwehren den Kleingärtnerverein in Bad Hersfeld.

Brand in Bad Hersfeld: Kripo nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei sperrte den Einsatzort ab. Später trafen Mitglieder des Vereins an der Brandstelle ein. Sie stellten fest, dass offenbar auch mehrere Gartenhäuser aufgebrochen worden waren. Die Kripo hat inzwischen die Brandermittlungen eingeleitet. Was das Feuer auslöste und in welchem Zusammenhang die Einbrüche stehen, wird nun ermittelt. (kas/yk)

