Waldeck-Frankenberg: Feuerwehr rettet 80-Jährige über Drehleiter aus brennendem Haus

Im Kreis Waldeck-Frankenberg brennt in der Nacht zum Mittwoch (2. November) ein Einfamilienhaus. Eine Seniorin muss über eine Drehleiter gerettet werden.

Waldeck - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Waldeck-Sachsenhausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat die Feuerwehr eine 80 Jahre alte Bewohnerin mit einer Leiter aus einem brennenden Einfamilienhaus Haus gerettet. Die Frau wurde bei dem Brand im ersten Stock in der Nacht nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Feuer war gegen 3.20 Uhr im ersten Stockwerk ausgebrochen. Beim Eintreffen der Polizei Korbach und der Feuerwehr wurde die 80-Jährige Bewohnerin unverletzt aus dem Haus gerettet. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude.

Waldeck-Frankenberg: Brand in Einfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohnerin

Der Sachschaden durch den Brand im ersten Stockwerk beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf etwa 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Korbach geführt. (red/dpa)

