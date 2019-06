Kindergarten in Heuchelheim steht in Flammen 

Verheerender Brand in Mittelhessen: Der Kindergarten von Heuchelheim wird durch ein Feuer zerstört.

Alarm in Heuchelheim: Der Kindergarten der Gemeinde bei Gießen steht am Sonntagnachmittag in Flammen. Als die Feuerwehr gegen 15:40 Uhr am Gebäude eintrifft, brennt die Einrichtung lichterloh. Zum Glück ist der Kindergarten wegen des Wochenendes derzeit geschlossen, so dass keine Kinder zu Schaden kamen.

Gegen 18 Uhr hat die Feuerwehr schließlich den Brand unter Kontrolle. Ein beträchtlicher Teil des Gebäudes sei nicht mehr zu retten, sagt ein Sprecher. Der Sachschaden sei enorm, die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. (mit dpa)