Brand in Wohnhaus im Wald: 90-Jähriger stirbt in den Flammen

Bei einem Feuer in Reiskirchen ist ein 90 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 60-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Reiskirchen – Einen Toten und einen Verletzten mit schweren Verbrennungen gab es beim Brand eines Wohnhauses im Wald zwischen Reiskirchen und Lindenstruth rechts der B49.

120 Feuerwehreinsatzkräfte waren am Gründonnerstagnachmittag (6. April) ab 13.15 Uhr im Einsatz. Die an diesem abgelegenen Ort schlechte Wasserversorgung und ein befürchteter Waldbrand durch Funkenflug veranlasste, außer der Freiwilligen Reiskirchen auch die von Fernwald, Grünberg und Buseck zu alarmieren. Auch die Berufsfeuerwehr Gießen beteiligte sich am Einsatz. Kreisbrandinspektor Mario Binsch und die Informations- und Kommunikations-Gruppe (IuK) des Landkreises waren eingebunden. Mit sechs C-Rohren und mit Hilfe der Drehleiter aus Grünberg wurde der Brand bekämpft.

Bei einem Feuer in Reiskirchen brennt ein Haus völlig ab. © Rüdiger Schäfer

Brand in Reiskirchen (Kreis Gießen): 90-Jähriger tot geborgen

Ein 60-jähriger Mann mit schweren Brandverletzungen wurde mit einem Helikopter in ein Frankfurter Spezialkrankenhaus geflogen. Ein zweiter Rettungshubschrauber war gelandet, um die vermisste zweite Person ausfliegen zu können. Nach Ablöschen der Flammen wurde der 90-jährige Bewohner verbrannt tot in dem Haus aufgefunden. Am frühen Abend dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. (ige)

