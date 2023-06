Brand in Bad Wildungen: Ein Mensch leicht verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Brand in der Altstadt von Bad Wildungen ist ein Mensch leicht verletzt worden. Er sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Das Feuer war am frühen Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen in einem der eng aneinander stehenden Fachwerkhäuser ausgebrochen, die Flammen griffen auf ein weiteres Haus über.

Bad Wildungen - Die beiden Dachstühle brannten aus, die Polizei schätzte die Höhe des Schadens insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro. Beide Häuser sind nicht mehr bewohnbar. dpa