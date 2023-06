Brand in Berufsschule in Lauterbach: 250.000 Euro Schaden

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In einer Berufsschule in Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen, bei dem ein hoher Sachschaden entstand. Die Feuerwehr löschte die Flammen bis 18.15 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen brannte es gegen 17.30 Uhr auf einer Dachbaustelle, die zu einem Gebäude mit einer Lehr-Autowerkstatt gehört.

Lauterbach - Zur genauen Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

Anwohner wurden wegen der Rauchentwicklung zeitweise gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Schaden wurde vorläufig auf rund 250.000 Euro geschätzt. In der Lehrwerkstatt befanden sich laut Polizei auch hochwertige Maschinen. dpa