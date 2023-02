Brand in einer Eisengießerei verursacht hohen Schaden

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einer Eisengießerei in Battenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist am Donnerstagabend hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei in Frankenberg/Eder mitteilte, brach das Feuer in einer Filteranlage aus. Die genaue Ursache dafür steht noch nicht fest. Der Brand war zwar nach rund anderthalb Stunden bereits gelöscht, die Polizei schätzte den Sachschaden am Abend aber auf über 300.

